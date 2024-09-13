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РФ может потерять все, что позволяет ей доминировать — Подоляк объяснил, что не так с помощью Ирана

13 сентября 2024 10:29
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Подоляк назвал причину почему России недостаточно помощи Ирана
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В США недавно подтвердили факт передачи России баллистических ракет из Ирана. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, каким образом Россия может потерять свою доминантную позицию на фронте даже несмотря на постороннюю помощь.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью 12 сентября для "24 канала".

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Михаил Подоляк отметил, что российским войскам не хватает ракет. В частности, иранские ракеты, которые недавно РФ получила от Ирана, по своему действию похожи на переделанные С-300.

"Не хватает. Я об этом постоянно говорю. Когда мы читаем с вами, что у России много ресурсов, то это не так. Да, Россия может давить, имеет соответствующее количество ресурса. Но она постепенно погружается в ресурсную дефицитность, поэтому там ищут возможности увеличить интенсивность обстрелов. В этом случае, если мы говорим об иранской баллистике, это 100-120 километров глубины. Они хотят увеличить интенсивность обстрелов, потому что ресурса не хватает", — говорит Подоляк.

Россия может потерять господствующую позицию

Михаил Подоляк добавил, что РФ может потерять все способы атак, позволяющие им доминировать, а именно применение управляемых авиационных бомб. Это может произойти, если украинская контравиация будет "хорошо работать". Он добавил, что пока есть только официально подтвержденные факты получения иранской баллистики Россией, однако об ее использовании пока заявлений от ВСУ или разведки не было.

"Они хотят это компенсировать из-за возможности в большом объеме использовать иранскую баллистику. Они получают ее через Каспий. Уже есть официальные заявления США. Пока мы не можем подтвердить с вами использование иранской баллистики. Здесь нужно дождаться официальных заявлений от наших военных или нашей разведки, но передача уже зафиксирована разведкой Соединенных Штатов", — сказал советник.

Также Михаил Подоляк добавил, что не понимает мотивацию Ирана присоединиться к войне против Украины посредничеством России, ведь в дальнейшем это будет нести негативные последствия. Впрочем, Украина должна нарастить системы противоракетной обороны и укрепить прифронтовую систему.

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