Удары по территории России оружием США — Белый дом почти готов дать разрешение

Запуск ракеты ATACMS. Иллюстративное фото: AP

Белый дом завершает разработку плана по ослаблению некоторых ограничений на то, как Украина может использовать оружие, предоставленное США. Детали еще согласовываются.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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Непубличные разговоры в Белом доме

По словам собеседников, переговоры проводились в тесном контакте с небольшой группой официальных лиц в Белом доме. Они не имеют права публично говорить о ходе разговора.

Пока детали плана по ослаблению ограничений еще согласовываются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, которую Украина может поразить оружием американского и британского производства.

Они также обсудили, как предотвратить дополнительные трансграничные атаки со стороны России, включая согласие США разрешить Украине использовать британские ракеты большой дальности, содержащие американские части, для ударов по РФ.

Нынешние разговоры между Вашингтоном и Киевом знаменуют значительное изменение тона, по сравнению с теми, которые проводили США и Украина в начале этого лета.

Это сигнализирует о том, что администрация Байдена может быть готова наконец-то согласиться на просьбу Киева позволить украинской армии сильнее защищаться и делать более агрессивные шаги.