Ракеты AMRAAM — что о них известно и когда ждать в Украине

Ракета AMRAAM. Иллюстративное фото: gagadget.com

Пентагон подписал контракт с корпорацией Raytheon для производства усовершенствованных ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух". Часть ракет будет поставляться в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

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В Пентагоне отметили, что контракт на сумму 1,2 млрд долларов предполагает изготовление ракет, телеметрической системы AMRAAM, а также запасных частей и оборудования для технической поддержки производственного процесса.

Ракеты будут производить в Тусоне, штат Аризона. Работы планируют завершить до конца 2028 года.

Как отметили в Министерстве обороны США, соглашение также предусматривает поставки вооружений не только Украине, но и Бахрейну, Болгарии, Канаде, Финляндии, Германии, Венгрии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.