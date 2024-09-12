Ракети AMRAAM — що про них відомо і коли чекати в Україні

Ракета AMRAAM. Ілюстративне фото: gagadget.com

Пентагон підписав контракт із корпорацією Raytheon для виробництва вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря-повітря". Частину ракет постачатимуть в Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони США.

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У Пентагоні зазначили, що контракт на суму 1,2 мільярда доларів передбачає виготовлення ракет, телеметричної системи AMRAAM, а також запасних частин і обладнання для технічної підтримки виробничого процесу.

Вироблятимуть ракети у Тусоні, штат Арізона. Роботи планують завершити до кінця 2028 року.

Як зазначили в Міністерстві оборони США, угода також передбачає постачання озброєнь не тільки для України, а й для Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії та Великої Британії.