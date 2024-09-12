Удари по території Росії зброєю США — Білий дім майже готовий дати дозвіл

Запуск ракети ATACMS. Ілюстративне фото: AP

Білий дім завершує розробку плану щодо послаблення деяких обмежень на те, як Україна може використовувати зброю, надану США. Деталі ще узгоджуються.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

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Непублічні розмови у Білому домі

За словами співрозмовників видання, переговори проводилися в тісному контакті з невеликою групою офіційних осіб у Білому домі. Вони не мають права публічно говорити про хід розмови.

Наразі деталі плану щодо послаблення обмежень ще узгоджуються. Але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, яку Україна може вразити зброєю американського та британського виробництва.

Вони також обговорили, як запобігти додатковим транскордонним атакам з боку Росії, включаючи згоду США дозволити Україні використовувати британські ракети великої дальності, які містять американські частини, для ударів по РФ.

Нинішні розмови між Вашингтоном і Києвом знаменують значну зміну тону в порівнянні з тими, які США та Україна проводили на початку цього літа.

Це сигналізує про те, що адміністрація Байдена може бути готова нарешті погодитися на прохання Києва дозволити українській армії сильніше захищатися та робити більш агресивні кроки.