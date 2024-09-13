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Израиль уничтожил иранский подземный ракетный завод в Сирии

13 сентября 2024 09:02
Катерина Османская - Редактор
Израиль уничтожил в Сирии ракетный завод Израиля
Армия обороны Израиля. Фото: facebook.com/idfonline
Катерина Османская - Редактор

Элитное подразделение армии обороны Израиля совершило рейд в Сирии в начале этой недели и уничтожило подземный завод высокоточных ракет, который построил Иран. Это первая наземная операция, которую ЦАХАЛ провел в последние годы против иранских целей в Сирии.

Об этом сообщает Axios.

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Уничтожение иранского ракетного завода в Сирии

Издание отмечает, что израильские авиаудары по Сирии усилились после того, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября. Однако в воскресенье рейд стал первой наземной операцией, которую ЦАХАЛ провел за последние годы против иранских целей в Сирии.

"Уничтожение завода стало значительным ударом по усилиям Ирана и "Хезболлы" производить высокоточные ракеты средней дальности на сирийской территории", — говорится в материале.

Ссылаясь на анонимные источники, Axios сообщило, что израильское правительство "сохраняло необычное молчание" по этому поводу и не взяло на себя ответственность, чтобы не спровоцировать ответные действия со стороны Сирии, Ирана или "Хезболлы".

В то же время местные СМИ сообщили, что в результате этого удара по меньшей мере 16 человек погибли и еще 40 получили ранения. Там осудили авиаудары как "откровенную агрессию", а Министерство иностранных дел Ирана назвали удар "преступным".

Передача иранских ракет России

Напомним, недавно стало известно, что Иран договорился с Россией на поставку ракет малой дальности Fateh-360. Есть информация, что Иран уже предоставил РФ 200 таких ракет.

Незадолго иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил передачу России баллистических ракет. Однако власти страны пытаются это отрицать.

После этого МИД 9 сентября вызвал временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара, чтобы "в жесткой форме" предупредить о последствиях поставок оружия в Россию.

На следующий день в США официально подтвердили поставки иранских ракет в Россию. Вероятно, они будут использованы против Украины в ближайшие недели.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции четвертого саммита Крымской платформы в Киеве сказал, что пока нет подтверждений по применению иранских баллистических ракет по территории Украины. Существуют лишь доказательства использования иранских дронов, в частности, производимых в России.

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Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

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