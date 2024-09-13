Ізраїль знищив у Сирії ракетний завод Ізраїлю — деталі операції

Армія оборони Ізраїлю. Фото: facebook.com/idfonline

Елітний підрозділ армії оборони Ізраїлю здійснив рейд у Сирію на початку цього тижня та знищив підземний завод високоточних ракет, який побудував Іран. Це перша наземна операція, яку ЦАХАЛ провів за останні роки проти іранських цілей у Сирії.

Про це повідомляє Axios.

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Знищення іранського ракетного заводу у Сирії

Видання зазначає, що ізраїльські авіаудари по Сирії посилилися після того, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня. Проте рейд у неділю став першою наземною операцією, яку ЦАХАЛ провів за останні роки проти іранських цілей у Сирії.

"Знищення заводу стало значним ударом по зусиллях Ірану та "Хезболли" виробляти високоточні ракети середньої дальності на сирійській території", — йдеться у матеріалі.

Посилаючись на анонімні джерела, Axios повідомило, що ізраїльський уряд "зберігав незвичайне мовчання" з цього приводу і не взяв на себе відповідальність, щоб не спровокувати дії у відповідь з боку Сирії, Ірану або "Хезболли".

Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що внаслідок цього удару щонайменше 16 людей загинули та ще 40 отримали поранення. Там засудили авіаудари як "відверту агресію", а Міністерство закордонних справ Ірану назвали удар "злочинним".

Передача іранських ракет Росії

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Іран домовився з Росією на постачання ракет малої дальності Fateh-360. Є інформація, що Іран уже надав РФ 200 таких ракет.

Незадовго іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив передачу Росії балістичних ракет. Однак влада країни намагається це заперечувати.

Після цього МЗС 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара, щоб "у жорсткій формі" попередити про наслідки поставок зброї до Росії.

Наступного дня у США офіційно підтвердили постачання іранських ракет до Росії. Ймовірно, вони будуть використані проти України найближчими тижнями.

Проте Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції четвертого саміту Кримської платформи у Києві сказав, що наразі немає підтверджень щодо застосування іранських балістичних ракет по території України. Існують лише докази використання іранських дронів, зокрема тих, що виробляються в Росії.