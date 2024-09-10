Війна в Ізраїлі — ЦАХАЛ ліквідували високопоставлених командирів ХАМАС

Ізраїль заявив, що вдарив по командирах ХАМАС у Газі, — ЗМІ
Ізраїльські військові заявили, що завдали успішних ударів по високопоставлених командирах ХАМАС, які діяли в командному центрі, розташованому в межах гуманітарної зони в місті Хан-Юніс на півдні Сектору Гази. Водночас імен ліквідованих командирів вони не назвали.
Про це повідомляє Reuters.
Удар по командирах ХАМАСу
"Ці терористи брали безпосередню участь у вбивствах 7 жовтня та нещодавно здійснювали терористичну діяльність", — зазначили представники ЦАХАЛу.
Повідомляється, що цілями для удару стали керівники авіаційного підрозділу ХАМАС та відділу спостереження і цілей.
Військові додали, що дані про втрати, опубліковані керованою ХАМАС владою в Газі, "не збігаються з інформацією, якою володіє ЦАХАЛ, точними боєприпасами та точністю удару".
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