Війна в Ізраїлі — ЦАХАЛ ліквідували високопоставлених командирів ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю. Фото: IDF

Ізраїльські військові заявили, що завдали успішних ударів по високопоставлених командирах ХАМАС, які діяли в командному центрі, розташованому в межах гуманітарної зони в місті Хан-Юніс на півдні Сектору Гази. Водночас імен ліквідованих командирів вони не назвали.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ці терористи брали безпосередню участь у вбивствах 7 жовтня та нещодавно здійснювали терористичну діяльність", — зазначили представники ЦАХАЛу.

Повідомляється, що цілями для удару стали керівники авіаційного підрозділу ХАМАС та відділу спостереження і цілей.

Військові додали, що дані про втрати, опубліковані керованою ХАМАС владою в Газі, "не збігаються з інформацією, якою володіє ЦАХАЛ, точними боєприпасами та точністю удару".