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В Данії затримали екоактивістку Грету Тунберг — що відомо

4 вересня 2024 16:57
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Данії затримали екоактивістку Грету Тунберг на пропалестинських мітингах
Екоактивістка Грета Тунберг. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Вранці 4 вересня данська поліція затримала шведську екоактивістку Грету Тунберг біля музею Копенгагенського університету. Вона брала участь у протесті проти війни в Газі та окупації Ізраїлем Західного берега.

Про це повідомило видання Reuters.

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Затримання Тунберг

Університет Копенгагена став місцем затримання шести осіб після того, як близько 20 протестувальників заблокували вхід до будівлі, а троє з них увійшли всередину. Представник поліції підтвердив цей факт, утримавшись від коментарів щодо конкретних затриманих. Згодом данські ЗМІ повідомили, що Тунберг звільнили.

За інформацією групи "Студенти проти окупації", учасники акції  протестують проти співпраці університету з ізраїльськими освітніми установами, звинувачуючи їх у сприянні розробкам, що використовуються для вчинення злочинів проти людства.

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