В Дании задержан экоактивист Грета Тунберг на пропалестинских митингах

Экоактивистка Грета Тунберг. Фото: Reuters

Утром 4 сентября датская полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг у музея Копенгагенского университета. Она принимала участие в протесте против войны в Газе и оккупации Израилем Западного берега.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Задержание Тунберг

Университет Копенгагена стал местом задержания шести человек после того, как около 20 протестующих заблокировали вход в здание, а трое из них вошли внутрь. Представитель полиции подтвердил этот факт, воздержавшись от комментариев по поводу конкретных задержанных. Впоследствии датские СМИ сообщили, что Тунберг была освобождена.

По информации группы "Студенты против оккупации", участники акции протестуют против сотрудничества университета с израильскими образовательными учреждениями, обвиняя их в содействии разработкам, используемым для совершения преступлений против человечества.