Война в Израиле — ЦАХАЛ ликвидировали высокопоставленных командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля. Фото: IDF

Израильские военные заявили, что нанесли успешные удары по высокопоставленным командирам ХАМАС, которые действовали в командном центре, расположенном в пределах гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газы. В то же время, имен ликвидированных командиров они не назвали.

Об этом сообщает Reuters.

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Удар по командирам ХАМАСа

"Эти террористы принимали непосредственное участие в убийствах 7 октября и недавно осуществляли террористическую деятельность", — отметили представители ЦАХАЛа.

Сообщается, что целями для удара стали руководители авиационного подразделения ХАМАС и отдела наблюдения и целей.

Военные добавили, что данные о потерях, опубликованных управляемыми ХАМАС властями в Газе, "не совпадают с информацией, которой владеет ЦАХАЛ, точными боеприпасами и точностью удара".