Массовые протесты в Израиле — люди призывают освободить заложников из плена ХАМАСа

В Израиле люди вышли на протест, требовали освобождения заложников из плена ХАМАСа
Во многих городах Израиля прошли масштабные акции, на которых люди требовали освобождения заложников из плена боевиков ХАМАСа. Протесты отличились столкновениями с полицией и попытками активистов заблокировать основные дороги.
Об этом сообщает The Times of Israel в воскресенье, 8 сентября.
Акции в Израиле
По данным организаторов протестов — Форума семей заложников, в Тель-Авиве на демонстрацию вышли около 500 тысяч человек. Еще около 250 тысяч человек протестовали в других городах страны, таких как Иерусалим и Хайфа.
На демонстрации выступили, в частности, бывшие заложники, которых удалось освободить, а также родственники погибших, чьи тела были обнаружены в секторе Газа.
Как и на предыдущих протестах, в Тель-Авиве произошли столкновения с полицией, а активисты пытались заблокировать основные дороги, в том числе автомагистраль Аялон. В результате этого по меньшей мере двое участников нуждались в медицинской помощи, а несколько протестующих были задержаны правоохранителями.
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