Массовые протесты в Израиле — люди призывают освободить заложников из плена ХАМАСа

Протест в Израиле. Фото: REUTERS/Florion Goga

Во многих городах Израиля прошли масштабные акции, на которых люди требовали освобождения заложников из плена боевиков ХАМАСа. Протесты отличились столкновениями с полицией и попытками активистов заблокировать основные дороги.

Об этом сообщает The Times of Israel в воскресенье, 8 сентября.

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По данным организаторов протестов — Форума семей заложников, в Тель-Авиве на демонстрацию вышли около 500 тысяч человек. Еще около 250 тысяч человек протестовали в других городах страны, таких как Иерусалим и Хайфа.

Протест в Израиле. Фото: REUTERS/Roei Kastro TPX IMAGES OF THE DAY

На демонстрации выступили, в частности, бывшие заложники, которых удалось освободить, а также родственники погибших, чьи тела были обнаружены в секторе Газа.

Как и на предыдущих протестах, в Тель-Авиве произошли столкновения с полицией, а активисты пытались заблокировать основные дороги, в том числе автомагистраль Аялон. В результате этого по меньшей мере двое участников нуждались в медицинской помощи, а несколько протестующих были задержаны правоохранителями.