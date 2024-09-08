Эрдоган призвал к созданию исламского альянса против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Исламским государствам следует создать альянс, чтобы противостоять постоянно растущей угрозе со стороны Израиля. Последние шаги, предпринятые Турцией для улучшения связей с Египтом и Сирией, направлены на формирование линии солидарности против растущей угрозы экспансионизма.

Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.

Читайте также:

Эрдоган призвал создать исламский союз против Израиля

Эрдоган призвал исламские государства объединиться для противостояния "возрастающей угрозе экспансионизма" со стороны Израиля. По его словам, только союз исламских стран может остановить "израильский бандитизм и государственный терроризм".

"Единственный шаг, который остановит израильское самомнение, израильский бандитизм и государственный терроризм - это союз исламских государств", — отметил Эрдоган.

Это заявление он сделал после убийства израильскими военными турчанками, участвовавшими в протесте против расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Заявление Президента Турции вызвали резкую реакцию со стороны министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, который назвал их "опасной ложью и подстрекательством". Он также обвинил Эрдогана в сотрудничестве с Ираном для подрыва стабильности в регионе.