Ердоган закликав до створення ісламського альянсу проти Ізраїлю

Ердоган закликав ісламські країни об'єднатися проти Ізраїлю
Ісламським державам варто утворити альянс, аби протистояти загрозі з боку Ізраїлю, яка постійно зростає. Останні кроки, які Туреччина зробила для покращення зв’язків з Єгиптом і Сирією, спрямовані на формування лінії солідарності проти зростаючої загрози експансіонізму.
Про це повідомив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише Reuters.
Ердоган закликав створити ісламський союз проти Ізраїлю
Ердоган закликав ісламські держави об'єднатися для протистояння "зростаючій загрозі експансіонізму" з боку Ізраїлю. За його словами, лише союз ісламських країн може зупинити "ізраїльський бандитизм та державний тероризм".
"Єдиний крок, який спинить ізраїльську зарозумілість, ізраїльський бандитизм й державний тероризм — це союз ісламських держав", — зазначив Ердоган.
Цю заяву він зробив після вбивства ізраїльськими військовими турчанки, яка брала участь у протесті проти розширення ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.
Заява Президента Туреччини викликали різку реакцію з боку міністра закордонних справ Ізраїлю Ізраєля Катца, який назвав їх "небезпечною брехнею та підбурюванням". Він також звинуватив Ердогана у співпраці з Іраном для підриву стабільності в регіоні.
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