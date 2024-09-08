Ердоган закликав до створення ісламського альянсу проти Ізраїлю

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.Фото: Reuters

Ісламським державам варто утворити альянс, аби протистояти загрозі з боку Ізраїлю, яка постійно зростає. Останні кроки, які Туреччина зробила для покращення зв’язків з Єгиптом і Сирією, спрямовані на формування лінії солідарності проти зростаючої загрози експансіонізму.

Про це повідомив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише Reuters.

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Ердоган закликав ісламські держави об'єднатися для протистояння "зростаючій загрозі експансіонізму" з боку Ізраїлю. За його словами, лише союз ісламських країн може зупинити "ізраїльський бандитизм та державний тероризм".

"Єдиний крок, який спинить ізраїльську зарозумілість, ізраїльський бандитизм й державний тероризм — це союз ісламських держав", — зазначив Ердоган.

Цю заяву він зробив після вбивства ізраїльськими військовими турчанки, яка брала участь у протесті проти розширення ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Заява Президента Туреччини викликали різку реакцію з боку міністра закордонних справ Ізраїлю Ізраєля Катца, який назвав їх "небезпечною брехнею та підбурюванням". Він також звинуватив Ердогана у співпраці з Іраном для підриву стабільності в регіоні.