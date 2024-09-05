Стрілянина в Мюнхені 5 вересня — поліція знешкодила підозрюваного

Стрілянина біля генконсульства Ізраїлю в Німеччині — поліція знешкодила підозрюваного
У німецькому Мюнхені у четвер, 5 вересня сталася стрілянина біля генерального консульства Ізраїлю. Німецька поліція застрелила чоловіка, який здійснив напад.
Про це повідомляє Reuters.
Стрілянина в Мюнхені — останні деталі
Міністр внутрішніх справ штату Йоахім Херрманн повідомив, що німецька поліція застрелила чоловіка під час перестрілки біля ізраїльського консульства та музею нацистської історії в Мюнхені.
"Завдяки втручанню поліції зловмисник був зупинений", — сказав міністр.
Водночас представник поліції розповів, що у чоловіка була "довгоствольна рушниця", яка виявилася старою гвинтівкою.
Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний був підлітком, громадянином Австрії, який нещодавно приїхав до Німеччини та проживав у австрійському районі Зальцбурга поблизу кордону з Баварією. Однак мотиви юнака невідомі.
Також відомо, що інцидент стався в річницю нападу 1972 року на Мюнхенську Олімпіаду, під час якого палестинські бойовики вбили 11 ізраїльських спортсменів.
Читайте Новини.LIVE!