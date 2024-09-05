Стрельба в Мюнхене 5 сентября — полиция обезвредила подозреваемого

Стрельба возле генконсульства Израиля в Германии — полиция обезвредила подозреваемого
В немецком Мюнхене в четверг, 5 сентября произошла стрельба возле генерального консульства Израиля. Немецкая полиция застрелила мужчину, совершившего нападение.
Об этом сообщает Reuters.
Стрельба в Мюнхене — последние детали
Министр внутренних дел штата Йоахим Херрманн сообщил, что немецкая полиция застрелила мужчину во время перестрелки возле израильского консульства и музея нацистской истории в Мюнхене.
"Благодаря вмешательству полиции злоумышленник был остановлен", — сказал министр.
В то же время представитель полиции рассказал, что у мужчины было "долгоствольное ружье", которое оказалось старой винтовкой.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый был подростком, гражданином Австрии, недавно приехавшим в Германию и проживавшим в австрийском районе Зальцбурга вблизи границы с Баварией. Однако мотивы юноши неизвестны.
Также известно, что инцидент произошел в годовщину нападения 1972 на Мюнхенскую Олимпиаду, во время которого палестинские боевики убили 11 израильских спортсменов.
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