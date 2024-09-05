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У річницю теракту 1972 року — у Мюнхені сталася стрілянина біля генконсульства Ізраїлю

5 вересня 2024 11:53
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Стрілянина в Мюнхені 5 вересня — що відомо
Німецькі поліцейські машини біля генконсульства Ізраїлю. Фото: Simon Sachseder/dpa
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У німецькому Мюнхені у четвер, 5 вересня сталася стрілянина біля генерального консульства Ізраїлю. Німецькій поліції нібито вдалося підстрелити нападника. 

Про це інформує німецький телеканал Tagesschau

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Мовник зазначає, що на місці розгорнуто велику кількість поліцейських, очікується прибуття спецпризначенців KSK. Наразі триває масштабна операція, в результаті якої було поранено внаслідок перестрілки підозрілу особу.

"У районі Кароліненплац співробітники поліції відкрили вогонь по підозрілій особі, людину було поранено", — заявила в етері мовника речниця поліцейського управління Мюнхена Іланіт Шпіннер, зазначивши, що наразі немає жодних вказівок на інших можливих підозрюваних.

Також вона додала, що місцевість продовжує патрулювати поліцейський вертоліт.

Теракт 1972 року — що відомо

Наголосимо, що інцидент стався в річницю теракту на Олімпійських іграх у Мюнхені 1972 року, коли група палестинських терористів "Чорний вересень" вбила двох членів збірної Ізраїлю, а потім взяла у заручники ще дев’ятьох осіб.

Загальна кількість загиблих склала 17 осіб, серед яких п'ять бойовиків, та 11 членів Олімпійської збірної Ізраїлю. 

 

Німеччина Ізраїль стрілянина терористи поліція Палестина

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