Стрілянина в школі у Стокгольмі — поліція затримала підозрюваного

Правоохоронці на місці стрілянини у Стокгольмі. Фото: Reuters

В одній із шкіл столиці Швеції, Стокгольма, цього ранку стріляли у підлітка. Правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні цього інциденту. Наразі ситуація контрольована.

Про це повідомляє агенція Reuters у середу, 4 вересня.

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"У середу шведська поліція повідомила, що у Стокгольмі, у школі стріляли у підлітка, наразі підозрюваного затримано, ситуація знаходиться під контролем", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що стрілянина відбулася рано вранці у середу в школі на півдні Стокгольма.

"Одна людина зазнала поранення та була доставлена ​​до лікарні для надання медичної допомоги", — сказав представник правоохоронних органів.

Речник поліції Стокгольма зазначив, що правоохоронці не шукають інших злочинців, а ситуація залишається контрольованою.

Поліція розпочала досудове розслідування за підозрою в замаху на вбивство. Також вона перевіряє зв'язок між пораненим та підозрюваним.