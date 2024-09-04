Стрельба в школе в Стокгольме - полиция задержала подозреваемого

Правоохранители на месте стрельбы в Стокгольме. Фото: Reuters

В одной из школ столицы Швеции, Стокгольма, в это утро стреляли в подростка. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении этого инцидента. Пока ситуация контролируемая.

Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 4 сентября.

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"В среду шведская полиция сообщила, что в Стокгольме, в школе стреляли в подростка, пока подозреваемый задержан, ситуация находится под контролем", — говорится в сообщении.

Известно, что стрельба произошла рано утром в среду в школе на юге Стокгольма.

"Один человек получил ранения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — сказал представитель правоохранительных органов.

Спикер полиции Стокгольма отметил, что правоохранители не ищут других преступников, а ситуация остается контролируемой.

Полиция начала досудебное расследование по подозрению в покушении на убийство. Также она проверяет связь между раненым и подозреваемым.