Всего за неделю обезьяньей оспой заразились более тысячи человек в пяти африканских странах.

Вакцина против MPOX. Иллюстративное фото: CDC

Вирус Mpox, который более известен как обезьянья оспа, довольно быстро распространяется, отмечают в Агентстве здравоохранения Африканского союза. За последнюю неделю на континенте зафиксировали более 1200 новых заражений.

Это отмечено 18 августа, в воскресенье в свежем исследовании Агентства здравоохранения Африканского союза (CDC).

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Эпидемиологи определили пять стран, где зафиксировано большинство заражений: Бурунди, ЦАР, Конго, Нигерия и Руанда. От последствий заражения вирусом там уже умерло 24 человека.

Всего с начала этого года в Африке этот вирус распространился среди 18 737 человек, 541 из которых умерла.

Первый случай заражения уже зафиксирован в Европе, Швеции. Врачи говорят, что вирус передается через близкий контакт , в том числе через половой акт.

Всего с начала 2024 года было зарегистрировано 18737 случаев заражения в 12 странах Африканского союза. Как следствие, 541 человек скончался.