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Більш небезпечний вірус мавпячої віспи вже у Швеції — як він передається

16 серпня 2024 04:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Поки що 96% людей, що заразились знаходяться в Конго, але вірус вже почав мігрувати
Науковець з вакциною. Ілюстративне фото: pixabay.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Епідеміологи підтвердили перший випадок "більш серйозного" варіанту мавпячої віспи (Mpox), який вийшов за межі Африки. Першою країною, куди потрапив вірус стала Швеція.  

Про це 15 серпня, у четвер повідомляє The Guardian.

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Вчені з'ясували, що більш заразний варіант Mpox поширюється через тісний контакт, в тому числі статевий. Людина була інфікована, перебуваючи в частині Африки, де був великий спалах хвороби, про що заявила Олівія Віґзелл, генеральний директор шведського агентства охорони здоров’я.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила Mpox глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я вдруге за два роки після спалаху в Демократичній Республіці Конго, який поширився на інші країни.

Вчені вже повідомляли, що саме нова версія смертоноснішої форми Mpox, може вбити до 10% інфікованих, у шахтарському місті Конго, і попередили, що вона може легше поширюватися. 

ВООЗ повідомила, що цього року було зареєстровано понад 14 000 випадків і 524 смерті в більш ніж десятку країн Африки, що вже перевищує показники минулого року.

Поки що більше 96% усіх випадків і смертей припадає на одну країну – Конго.

"Поява випадку на європейському континенті може сприяти швидкому міжнародному поширенню віспи", — сказав Лоуренс Гостін, експерт із охорони здоров’я та професор Джорджтаунського права у Вашингтоні.

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Швеція Мавпяча віспа вірус інфекції епідемія

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