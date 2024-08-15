ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією

Жінка працює в медичній лабораторії. Фото ілюстративне: КМДА

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальною надзвичайною ситуацією спалах віспи мавп в Африці. ВООЗ скликала свій комітет з надзвичайних ситуацій на тлі занепокоєння тим, що більш смертоносний штам вірусу, клада Ib, досяг чотирьох африканських країн, які раніше не були зачеплені епідемією. Раніше цей штам був локалізований у Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомляє видання CNN.

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Після консультації з незалежними експертами гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення — найвищий рівень тривоги згідно з міжнародним законодавством у сфері охорони здоров'я.

"Виявлення і швидке поширення нового штаму віспи на сході Конго, його виявлення в сусідніх країнах, які раніше не повідомляли про віспу, і потенціал подальшого поширення в Африці і за її межами викликає велике занепокоєння", — зазначили у ВООЗ.

За даними Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань цей спалах є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я та загрожує безпеці континенту. Це перша подібна заява відомства з моменту створення організації у 2017 році.

З початку 2024 року в 13 країнах Африки зареєстрували вже понад 17 000 випадків захворювання на віспу мавп та понад 500 смертей, згідно з даними Африканського центру з контролю і профілактики захворювань, який класифікує спалах як "подію з дуже високим рівнем ризику". Найбільша кількість випадків — понад 14 000 — зафіксована в Конго: повідомляється про 96% підтверджених випадків цього місяця.

Мавпяча віспа: симптоми

Нагадаємо, мавпяча віспа — це інфекція, яка передається від тварин, що живуть у тропічних лісах Африки. За даними ВООЗ, вона може передаватися через тісні контакти, зокрема статевим шляхом, а також через заражені матеріали — простирадла, одяг та голки. Симптоми включають лихоманку, болісний висип, головний біль, біль у м'язах, занепад сил і збільшення лімфатичних вузлів.