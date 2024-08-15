ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией

Женщина работает в медицинской лаборатории. Фото иллюстративное: КГГА

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальной чрезвычайной обстановкой вспышку обезьяньей оспы в Африке. ВОЗ созвала свой комитет по чрезвычайным ситуациям на фоне беспокойства тем, что более смертоносный штамм вируса, кладущий Ib, достиг четырех африканских стран, которые ранее не были затронуты эпидемией. Ранее этот штамм был локализован в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает издание CNN.

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После консультации с независимыми экспертами гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение — самый высокий уровень тревоги согласно международному законодательству в сфере здравоохранения.

"Обнаружение и быстрое распространение нового штамма оспы на востоке Конго, его обнаружение в соседних странах, которые ранее не сообщали об оспе, и потенциал дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывает большое беспокойство", — отметили в ВОЗ.

По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний эта вспышка является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и угрожает безопасности континента. Это первое подобное заявление ведомства с момента создания организации в 2017 году.

С начала 2024 года в 13 странах Африки зарегистрировали уже более 17 000 случаев заболевания обезьяньей оспы и более 500 смертей, согласно данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, который классифицирует вспышку как "событие с очень высоким уровнем риска". Наибольшее количество случаев — более 14 000 — зафиксировано в Конго: сообщается о 96% подтвержденных случаев в этом месяце.

Обезьянья оспа: симптомы

Напомним, обезьянья оспа – это инфекция, которая передается от животных, живущих в тропических лесах Африки. По данным ВОЗ, она может передаваться через тесные контакты, в частности половым путем, а также через зараженные материалы — простыни, одежду и иглы. Симптомы включают лихорадку, мучительную сыпь, головную боль, боль в мышцах, упадок сил и увеличение лимфатических узлов.