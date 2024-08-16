Пока 96% заразившихся находятся в Конго, но вирус уже начал мигрировать

Ученый с вакциной. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эпидемиологи подтвердили первый случай "более серьезного" варианта обезьяньей оспы (Mpox), вышедшего за пределы Африки. Первой страной, куда попал вирус стала Швеция.

Об этом 15 августа, в четверг сообщает The Guardian.

Читайте также:

Как передается вирус обезьяньей оспы

Ученые выяснили, что более заразный вариант Mpox распространяется из-за тесного контакта, в том числе полового. Человек был инфицирован, находясь в части Африки, где была большая вспышка болезни, о чем заявила Оливия Вигзелл, генеральный директор шведского агентства здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения объявила Mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения второй раз через два года после вспышки в Демократической Республике Конго, которая распространилась на другие страны.

Ученые уже сообщали, что именно новая версия более смертоносной формы Mpox, может убить до 10% инфицированных, в шахтерском городе Конго, и предупредили, что она может легче распространяться.

ВОЗ сообщила, что в этом году было зарегистрировано более 14 000 случаев и 524 смерти более чем в десятке стран Африки, что уже превышает показатели прошлого года.

Пока более 96% всех случаев и смертей приходится на одну страну – Конго.

"Появление случая на европейском континенте может способствовать быстрому международному распространению оспы", — сказал Лоуренс Гостин, эксперт по здравоохранению и профессор Джорджтаунского права в Вашингтоне.