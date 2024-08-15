Разгром ПВК Вагнер в Мали - повстанцы сделали заявление об участии Украины

Повстанцы-туареги в Мали. Фото: телеканал Al-Jazeera

Малийские повстанцы-туареги заявили, что не получали украинскую помощь в боях в конце июля. Тогда повстанцы нанесли значительный удар по наемникам российской ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил спикер повстанческого альянса "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" Мухаммед Эль-Маулуд Рамадан, информирует агентство Reuters.

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По его словам, никакой помощи повстанцы не получали.

"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатене", — заявил Эль-Маулуд Рамадан в комментарии журналистам.

Он также заявил, что Украина не предоставляла им ни финансирование, ни помощь.

"Мы не получали никакой помощи от Украины", — сказал боец.

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали — что известно

ЧВК "Вагнер" в Мали. Источник: росСМИ

Отметим, что в начале августа малийские повстанцы заявили, что в ходе боев в Тинзауатене вблизи алжирской границы были убиты 84 наемника ППК "Вагнер" и отряд малийской хунты. Тогда обе стороны не заявили о потерях, хотя в заявлении от 29 июля наемники первыми признали большие боевые потери. Впоследствии это сделали власти Мали.