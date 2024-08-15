Разгром ПВК Вагнер в Мали - повстанцы сделали заявление об участии Украины

Малийские повстанцы сделали заявление об участии Украины в разгроме ЧВК "Вагнер"
Малийские повстанцы-туареги заявили, что не получали украинскую помощь в боях в конце июля. Тогда повстанцы нанесли значительный удар по наемникам российской ЧВК "Вагнер".
Об этом заявил спикер повстанческого альянса "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" Мухаммед Эль-Маулуд Рамадан, информирует агентство Reuters.
Украина не помогала малийским туарегам
По его словам, никакой помощи повстанцы не получали.
"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатене", — заявил Эль-Маулуд Рамадан в комментарии журналистам.
Он также заявил, что Украина не предоставляла им ни финансирование, ни помощь.
"Мы не получали никакой помощи от Украины", — сказал боец.
Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали — что известно
Отметим, что в начале августа малийские повстанцы заявили, что в ходе боев в Тинзауатене вблизи алжирской границы были убиты 84 наемника ППК "Вагнер" и отряд малийской хунты. Тогда обе стороны не заявили о потерях, хотя в заявлении от 29 июля наемники первыми признали большие боевые потери. Впоследствии это сделали власти Мали.
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