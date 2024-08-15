Розгром ПВК Вагнер у Малі — повстанці зробили заяву про участь України

Малійські повстанці зробили заяву про участь України у розгромі ПВК "Вагнер"
Малійські повстанці-туареги заявили, що не отримували української допомоги у боях наприкінці липня. Тоді повстанці завдали значного удару по найманцях російської ПВК "Вагнер".
Про це заявив речник повстанського альянсу "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки та розвитку" Мухаммед Ель-Маулуд Рамадан, інформує агенція Reuters.
Україна не допомагала малійським туарегам
За його словами, жодної допомоги повстанці не отримували.
"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", — заявив Ель-Маулуд Рамадан в коментарі журналістам.
Він також заявив, що Україна не надавала їм ані фінансування, ані допомоги.
"Ми не отримували жодної допомоги від України", — сказав боєць.
Розгром ПВК "Вагнер" у Малі — що відомо
Зазначимо, що на початку серпня малійські повстанці заявили, що під час боїв у Тінзауатені поблизу алжирського кордону було вбито 84 найманців ПВК "Вагнер", та загін малійської хунти. Тоді обидві сторони не заявили про втрати, хоча у заяві від 29 липня найманці першими визнали про великі бойові втрати. Згодом це зробила влада Малі.
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