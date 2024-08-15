Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Малійські повстанці зробили заяву про участь України у розгромі ПВК "Вагнер" arrow

Малійські повстанці зробили заяву про участь України у розгромі ПВК "Вагнер"

15 серпня 2024 11:59
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Розгром ПВК Вагнер у Малі — повстанці зробили заяву про участь України
Повстанці-туареги у Малі. Фото: телеканал Al-Jazeera
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Малійські повстанці-туареги заявили, що не отримували української допомоги у боях наприкінці липня. Тоді повстанці завдали значного удару по найманцях російської ПВК "Вагнер". 

Про це заявив речник повстанського альянсу "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки та розвитку" Мухаммед Ель-Маулуд Рамадан, інформує агенція Reuters

Читайте також:

Україна не допомагала малійським туарегам

За його словами, жодної допомоги повстанці не отримували.

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", — заявив Ель-Маулуд Рамадан в коментарі журналістам. 

Він також заявив, що Україна не надавала їм ані фінансування, ані допомоги

"Ми не отримували жодної допомоги від України", — сказав боєць.

Розгром ПВК "Вагнер" у Малі — що відомо

вагнер малі
ПВК "Вагнер" у Малі. Джерело: росЗМІ

Зазначимо, що на початку серпня малійські повстанці заявили, що під час боїв у Тінзауатені поблизу алжирського кордону було вбито 84 найманців ПВК "Вагнер", та загін малійської хунти. Тоді обидві сторони не заявили про втрати, хоча у заяві від 29 липня найманці першими визнали про великі бойові втрати. Згодом це зробила влада Малі.

Також важливі новини дня по темі:

війна Малі військова допомога гроші Україна Африка ПВК Вагнера

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:39 Шана полеглим героям — акція під міською радою Одеси

12:31 Бої в Курській області — ЗМІ спрогнозували наслідки виводу російських військ з України

Термінова новина

12:30 У Павлограді пролунав сильний вибух

12:21 ПриватБанк удвічі знизив тарифи на частину переказів — деталі

12:07 Фінансова допомога на дитину одинокій матері або батьку — як оформити онлайн

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:01 Українським педагогам за кордоном не виплатять зарплати — рішення Кабміну

12:01 Які спеціалісти можуть стовідсотково отримати бронь — роз'яснення закону

11:59 Малійські повстанці зробили заяву про участь України у розгромі ПВК "Вагнер"

11:58 Колона полонених на Курщині — воїни з Одещини показали, як здаються росіяни

11:53 Військовий розкрив, яку нову тактику вигадали окупанти, щоб прорвати українську оборону

12:39 Шана полеглим героям — акція під міською радою Одеси

12:31 Бої в Курській області — ЗМІ спрогнозували наслідки виводу російських військ з України

Термінова новина

12:30 У Павлограді пролунав сильний вибух

12:21 ПриватБанк удвічі знизив тарифи на частину переказів — деталі

12:07 Фінансова допомога на дитину одинокій матері або батьку — як оформити онлайн

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:01 Українським педагогам за кордоном не виплатять зарплати — рішення Кабміну

12:01 Які спеціалісти можуть стовідсотково отримати бронь — роз'яснення закону

11:59 Малійські повстанці зробили заяву про участь України у розгромі ПВК "Вагнер"

11:58 Колона полонених на Курщині — воїни з Одещини показали, як здаються росіяни

11:53 Військовий розкрив, яку нову тактику вигадали окупанти, щоб прорвати українську оборону

18:43 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію