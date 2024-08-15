Розгром ПВК Вагнер у Малі — повстанці зробили заяву про участь України

Повстанці-туареги у Малі. Фото: телеканал Al-Jazeera

Малійські повстанці-туареги заявили, що не отримували української допомоги у боях наприкінці липня. Тоді повстанці завдали значного удару по найманцях російської ПВК "Вагнер".

Про це заявив речник повстанського альянсу "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки та розвитку" Мухаммед Ель-Маулуд Рамадан, інформує агенція Reuters.

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За його словами, жодної допомоги повстанці не отримували.

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", — заявив Ель-Маулуд Рамадан в коментарі журналістам.

Він також заявив, що Україна не надавала їм ані фінансування, ані допомоги.

"Ми не отримували жодної допомоги від України", — сказав боєць.

Розгром ПВК "Вагнер" у Малі — що відомо

ПВК "Вагнер" у Малі. Джерело: росЗМІ

Зазначимо, що на початку серпня малійські повстанці заявили, що під час боїв у Тінзауатені поблизу алжирського кордону було вбито 84 найманців ПВК "Вагнер", та загін малійської хунти. Тоді обидві сторони не заявили про втрати, хоча у заяві від 29 липня найманці першими визнали про великі бойові втрати. Згодом це зробила влада Малі.