Всього за тиждень мавпячою віспою заразились понад тисяча людей в п'яти африканських країнах

Вакцина проти Mpox. Ілюстративне фото: CDC

Вірус Mpox, який більш відомий як мавпяча віспа, доволі швидко розповсюджується, зазначають в Агентстві охорони здоров'я Африканського союзу. За останній За тиждень на континенті зафіксували понад 1200 нових заражень.

Це вказано 18 серпня, у неділю у свіжому дослідженні Агенства охорони здоров'я Африканського союзу (CDC).

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В якій країні найбільше заражень

Епідеміологи визначили п'ять країн, де зафіксовано більшість заражень: Бурунді, ЦАР, Конго, Нігерія та Руанда. Від наслідків зараження вірусом там вже померло 24 людини.

Всього з початку цього року в Африці цей вірус розповсюдився серед 18737 людей, 541 з яких померла.

Перший випадок зараження вже зафіксований у Європі, у Швеції. Лікарі кажуть, що вірус передається через близький контакт, в тому числі через статевий акт.

Загалом від початку 2024 року було зареєстровано 18 737 випадків зараження у 12 країнах Африканського союзу. Як наслідок, 541 людина померла.