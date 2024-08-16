У Швеції виявили новий штам мавпячої віспи - деталі

Мавпяча віспа. Ілюстративне фото: depositphotos

Вперше за межами Африки лікарі зафіксували новий штам вірусу мавпячої віспи. Його виявили у Швеції, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я.

Про це пише Washington Post.

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Спалах вірусу мавпячої віспи в Африці пов'язаний з появою нового штаму Clade 1, який є більш небезпечним, оскільки має вищий рівень тяжкості перебігу захворювання і смертність.

Його характерними симптомами є важкий грудкуватий висип з гнійними ураженнями, лихоманка, ломота. Особливо небезпечне це захворювання для вагітних жінок та дітей.

За даними ВООЗ, спалах мутованої версії захворювання викликає серйозне занепокоєння у світі, оскільки воно поширилося на регіони, де раніше не фіксувалося.

Зокрема, вірус виявили у пацієнта у Швеції — він підхопив його під час подорожі в Африку, а після повернення звернувся за медичною допомогою. Епідеміологи стверджують, що ситуація знаходиться під контролем, але нові випадки захворювання все ж можливі, особливо серед туристів.

У матеріалі йдеться, що найвищі показники смертності можуть бути обумовлені тим, що цей штам вражає більш чутливі категорії населення. Найбільше занепокоєння викликає різноманітність шляхів передачі нового штаму вірусу.

Під час попереднього спалаху у 2022 році віспа в основному поширювалася серед чоловіків, які мали статеві контакти з іншими чоловіками, то зараз спостерігається складніша ситуація. В Африці вона часто передається від тварин до людей і поширюється в перенаселених громадах, де важко забезпечити ізоляцію хворих.

Водночас фахівці наголосили, що зараз медичні служби краще підготовлені до боротьби з вірусом, аніж під час попереднього глобального спалаху.