Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Новый штамп обезьяньей оспы распространился за пределы Африки — какая угроза arrow

Новый штамп обезьяньей оспы распространился за пределы Африки — какая угроза

16 августа 2024 14:41
Евгения Брюховецкая - редактор
В Швеции обнаружили новый штамм обезьяньей оспы – детали
Обезьяна оспа. Иллюстративное фото: depositphotos
Евгения Брюховецкая - редактор

Впервые вне Африки врачи зафиксировали новый штамм вируса обезьяньей оспы. Его обнаружили в Швеции, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

Об этом пишет Washington Post.

Читайте также:

Обезьяна оспа распространяется за пределы Африки

Вспышка вируса обезьяньей оспы в Африке связана с появлением нового штамма Clade 1, который является более опасным, поскольку имеет более высокий уровень тяжести заболевания и смертность.

Его характерными симптомами являются тяжелая комковатая сыпь с гнойными поражениями, лихорадка, ломота. Особенно опасно это заболевание для беременных женщин и детей.

По данным ВОЗ, вспышка мутированной версии заболевания вызывает серьезную обеспокоенность в мире, поскольку она распространилась на регионы, где раньше не фиксировалось.

В частности, вирус обнаружили у пациента в Швеции — он подхватил его во время путешествия в Африку, а по возвращении обратился за медицинской помощью. Эпидемиологи утверждают, что ситуация находится под контролем, но новые случаи заболевания все же возможны, особенно среди туристов.

В материале говорится, что самые высокие показатели смертности могут быть обусловлены тем, что этот штамм поражает более чувствительные категории населения. Наибольшее беспокойство вызывает разнообразие путей передачи нового штамма вируса.

Во время предыдущей вспышки в 2022 году оспа в основном распространялась среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами, то сейчас наблюдается более сложная ситуация. В Африке она часто передается от животных людям и распространяется в перенаселенных общинах, где трудно обеспечить изоляцию больных.

В то же время специалисты подчеркнули, что сейчас медицинские службы лучше подготовлены к борьбе с вирусом, чем во время предыдущей глобальной вспышки.

Также важные новости дня по теме:

ВОЗ Швеция Африка Обезьяна оспа заболевания эпидемия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:46 В Киеве возле парка "Наталка" создадут паркинг для авто — чем он особенный

14:45 Стрельба в Тернопольской области — местные жители поделились первыми подробностями инцидента

14:41 Новый штамп обезьяньей оспы распространился за пределы Африки — какая угроза

14:31 Сборная Украины на Паралимпиаде в Париже примет участие в двух новых видах спорта

14:27 Дороговизна генераторов и аккумуляторов — в Раде объяснили, снизятся ли цены

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:18 В российском Воронеже партизаны обнаружили позиции системы ПВО "Панцирь"

14:17 Малолетние агенты ФСБ — в Одессе и Николаеве задержали диверсантов

14:13 В Кабмине приняли неожиданное решение насчет повесток — о чем идет речь

13:49 Кабмин вводит экспериментальные изменения по военному учету — кого они коснутся

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

14:46 В Киеве возле парка "Наталка" создадут паркинг для авто — чем он особенный

14:45 Стрельба в Тернопольской области — местные жители поделились первыми подробностями инцидента

14:41 Новый штамп обезьяньей оспы распространился за пределы Африки — какая угроза

14:31 Сборная Украины на Паралимпиаде в Париже примет участие в двух новых видах спорта

14:27 Дороговизна генераторов и аккумуляторов — в Раде объяснили, снизятся ли цены

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:18 В российском Воронеже партизаны обнаружили позиции системы ПВО "Панцирь"

14:17 Малолетние агенты ФСБ — в Одессе и Николаеве задержали диверсантов

14:13 В Кабмине приняли неожиданное решение насчет повесток — о чем идет речь

13:49 Кабмин вводит экспериментальные изменения по военному учету — кого они коснутся

13:43 В Донецке прозвучала серия мощных взрывов — что известно

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту