В Швеции обнаружили новый штамм обезьяньей оспы – детали

Обезьяна оспа. Иллюстративное фото: depositphotos

Впервые вне Африки врачи зафиксировали новый штамм вируса обезьяньей оспы. Его обнаружили в Швеции, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

Об этом пишет Washington Post.

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Вспышка вируса обезьяньей оспы в Африке связана с появлением нового штамма Clade 1, который является более опасным, поскольку имеет более высокий уровень тяжести заболевания и смертность.

Его характерными симптомами являются тяжелая комковатая сыпь с гнойными поражениями, лихорадка, ломота. Особенно опасно это заболевание для беременных женщин и детей.

По данным ВОЗ, вспышка мутированной версии заболевания вызывает серьезную обеспокоенность в мире, поскольку она распространилась на регионы, где раньше не фиксировалось.

В частности, вирус обнаружили у пациента в Швеции — он подхватил его во время путешествия в Африку, а по возвращении обратился за медицинской помощью. Эпидемиологи утверждают, что ситуация находится под контролем, но новые случаи заболевания все же возможны, особенно среди туристов.

В материале говорится, что самые высокие показатели смертности могут быть обусловлены тем, что этот штамм поражает более чувствительные категории населения. Наибольшее беспокойство вызывает разнообразие путей передачи нового штамма вируса.

Во время предыдущей вспышки в 2022 году оспа в основном распространялась среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами, то сейчас наблюдается более сложная ситуация. В Африке она часто передается от животных людям и распространяется в перенаселенных общинах, где трудно обеспечить изоляцию больных.

В то же время специалисты подчеркнули, что сейчас медицинские службы лучше подготовлены к борьбе с вирусом, чем во время предыдущей глобальной вспышки.