Стрельба в Мюнхене 5 сентября - что известно

Немецкие полицейские машины возле генконсульства Израиля. Фото: Simon Sachseder/dpa

В немецком Мюнхене в четверг, 5 сентября произошла стрельба у генерального консульства Израиля. Немецкой полиции якобы удалось подстрелить нападающего.

Об этом информирует немецкий телеканал Tagesschau.

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Стрельба в Мюнхене 5 сентября

Вещатель отмечает, что на месте развернуто большое количество полицейских, ожидается прибытие спецназовцев KSK. В настоящее время продолжается масштабная операция, в результате которой было ранено в результате перестрелки подозрительное лицо.

"В районе Каролиненплац сотрудники полиции открыли огонь по подозрительному лицу, человек был ранен", — заявила в эфире вещателя спикер полицейского управления Мюнхена Иланит Шпиннер, отметив, что в данный момент нет никаких указаний на других возможных подозреваемых.

Также она добавила, что местность продолжает патрулировать полицейский вертолет.

Теракт 1972 года – что известно

Отметим, что инцидент произошел в годовщину теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, когда группа палестинских террористов "Черный сентябрь" убила двух членов сборной Израиля, а затем взяла в заложники еще девять человек.

Общее число погибших составило 17 человек, среди которых пять боевиков и 11 членов Олимпийской сборной Израиля.