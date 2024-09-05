Стрельба в Мюнхене 5 сентября - что известно

В годовщину теракта 1972 года — в Мюнхене произошла стрельба возле генконсульства Израиля
В немецком Мюнхене в четверг, 5 сентября произошла стрельба у генерального консульства Израиля. Немецкой полиции якобы удалось подстрелить нападающего.
Об этом информирует немецкий телеканал Tagesschau.
Стрельба в Мюнхене 5 сентября
Вещатель отмечает, что на месте развернуто большое количество полицейских, ожидается прибытие спецназовцев KSK. В настоящее время продолжается масштабная операция, в результате которой было ранено в результате перестрелки подозрительное лицо.
"В районе Каролиненплац сотрудники полиции открыли огонь по подозрительному лицу, человек был ранен", — заявила в эфире вещателя спикер полицейского управления Мюнхена Иланит Шпиннер, отметив, что в данный момент нет никаких указаний на других возможных подозреваемых.
Также она добавила, что местность продолжает патрулировать полицейский вертолет.
Теракт 1972 года – что известно
Отметим, что инцидент произошел в годовщину теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, когда группа палестинских террористов "Черный сентябрь" убила двух членов сборной Израиля, а затем взяла в заложники еще девять человек.
Общее число погибших составило 17 человек, среди которых пять боевиков и 11 членов Олимпийской сборной Израиля.
Читайте Новини.LIVE!