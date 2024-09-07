Туреччину сколихнув новий потужний землетрус — люди у паніці

Наслідки землетрусу. Ілюстративне фото: Pexels

У суботу, 7 вересня, в провінції Кахраманмараш на сході Туреччини, де в лютому минулого року сталися руйнівні землетруси, зафіксовано нові підземні поштовхи магнітудою п'ять балів. Руйнувань не зафіксовано.

Про це повідомляє Директорат з питань ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

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За даними влади, землетрус стався о 9:31 в районі Пазарджик на глибині 7 км. Раніше, о 9:02, було зафіксовано поштовхи силою 3,8 бала, а пізніше ще чотири підземні коливання слабшої сили — до 2,5 бала.

Поштовхи відчули мешканці кількох провінцій, включаючи Адану, Газіантеп та Шанлиурфу.

Землетрус стався в районі Пазарджик. Фото: скриншот

Телеканал TRT Haber повідомляє, що землетрус спричинив паніку серед місцевого населення.

Наразі влада оцінює збитки, про руйнування не повідомляється.