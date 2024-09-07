Росія вивозить крадену пшеницю до Лівії

Суховантаж "Матрос Шевченко" у Туреччині Фото: скриншот

Росія продовжує вивозити крадене українське зерно. З окупованого Криму відправився суховантаж "Матрос Шевченко" у ще одну країну.

Про це повідомляє моніторингова група "Крымский ветер".

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Турецький блогер Yörük Işık опублікував відео на якому видно рух суховантажу "Матрос Шевченко".

Згідно з картами Marine Traffic видно, що "Матрос Шевченко" перетнув протоку Босфор та рухається до лівійської столиці Триполі.

Рух "Матрос Шевченко". Фото: скриншот

Напрямок руху "Матрос Шевченко" до Лівії. Фото: скриншот

Моніторингова група пояснює, що Росія розширює перелік країн, куди вивозить крадену українську пшеницю.

"Росія намагається нормалізувати контрабанду зерна з портів окупованого Криму і розширює географію постачання з окупованого Севастополя", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що навесні 2024 року стало відомо, що російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму балкером під назвою FEDOR, який завантажився в закритому Феодосійському порту ще наприкінці лютого. Ситуація повторилася влітку, у липні. Тоді балкер "Матрос Позинич" доставив ще партію викраденого зерна до Сирії.

Наприкінці липня балкер GRUMANT, навантажений викраденою українською пшеницею, покинув Чорне море та вирушив до Лівії.