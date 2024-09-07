Росія вивозить крадену пшеницю до Лівії

Росія розширює географію постачань краденого українського зерна
Росія продовжує вивозити крадене українське зерно. З окупованого Криму відправився суховантаж "Матрос Шевченко" у ще одну країну.
Про це повідомляє моніторингова група "Крымский ветер".
Росія продовжує вивозити зерно
Турецький блогер Yörük Işık опублікував відео на якому видно рух суховантажу "Матрос Шевченко".
Згідно з картами Marine Traffic видно, що "Матрос Шевченко" перетнув протоку Босфор та рухається до лівійської столиці Триполі.
Моніторингова група пояснює, що Росія розширює перелік країн, куди вивозить крадену українську пшеницю.
"Росія намагається нормалізувати контрабанду зерна з портів окупованого Криму і розширює географію постачання з окупованого Севастополя", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що навесні 2024 року стало відомо, що російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму балкером під назвою FEDOR, який завантажився в закритому Феодосійському порту ще наприкінці лютого. Ситуація повторилася влітку, у липні. Тоді балкер "Матрос Позинич" доставив ще партію викраденого зерна до Сирії.
Наприкінці липня балкер GRUMANT, навантажений викраденою українською пшеницею, покинув Чорне море та вирушив до Лівії.
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