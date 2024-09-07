Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росія розширює географію постачань краденого українського зерна arrow

Росія розширює географію постачань краденого українського зерна

7 вересня 2024 11:38
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Росія вивозить крадену пшеницю до Лівії
Суховантаж "Матрос Шевченко" у Туреччині Фото: скриншот
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Росія продовжує вивозити крадене українське зерно. З окупованого Криму відправився суховантаж "Матрос Шевченко" у ще одну країну.

Про це повідомляє моніторингова група "Крымский ветер".

Читайте також:

Росія продовжує вивозити зерно

Турецький блогер Yörük Işık опублікував відео на якому видно рух суховантажу "Матрос Шевченко". 

Згідно з картами Marine Traffic видно, що "Матрос Шевченко" перетнув протоку Босфор та рухається до лівійської столиці Триполі. 

вивіз зерна
Рух "Матрос Шевченко". Фото: скриншот 
Матрос Шевченко
Напрямок руху "Матрос Шевченко" до Лівії. Фото: скриншот

Моніторингова група пояснює, що Росія розширює перелік країн, куди вивозить крадену українську пшеницю.

"Росія намагається нормалізувати контрабанду зерна з портів окупованого Криму і розширює географію постачання з окупованого Севастополя", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що навесні 2024 року стало відомо, що російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму балкером під назвою FEDOR, який завантажився в закритому Феодосійському порту ще наприкінці лютого. Ситуація повторилася влітку, у липні. Тоді балкер "Матрос Позинич" доставив ще партію викраденого зерна до Сирії. 

Наприкінці липня балкер GRUMANT, навантажений викраденою українською пшеницею, покинув Чорне море та вирушив до Лівії. 

Також важливі новини дня по темі:

 

Туреччина Крим викрадення зерно Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:34 Росія обстріляла Костянтинівку на Донеччині — є загиблі та поранені

12:33 Обстріл Київської області — які наслідки російської атаки

12:29 Повернення чоловіків з-за кордону — механізм вже готовий до впровадження

12:28 На одному з найгарячіших напрямків Президентська бригада полює на окупантів з повітря

12:24 Поворознюк підтвердив, що знімає Інгулець із УПЛ

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:20 У Харкові відправили за ґрати двох чоловіків, які напали на онкохвору жінку

12:18 У Міненерго відповіли, чи застосовуватимуть сьогодні графіки обмежень світла

12:14 В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС

12:10 Підвищення цін на хліб та зерно — на скільки подорожчають продукти восени

12:01 У ДТЕК пояснили причини великих витрат у сфері енергетики під час війни

12:34 Росія обстріляла Костянтинівку на Донеччині — є загиблі та поранені

12:33 Обстріл Київської області — які наслідки російської атаки

12:29 Повернення чоловіків з-за кордону — механізм вже готовий до впровадження

12:28 На одному з найгарячіших напрямків Президентська бригада полює на окупантів з повітря

12:24 Поворознюк підтвердив, що знімає Інгулець із УПЛ

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:20 У Харкові відправили за ґрати двох чоловіків, які напали на онкохвору жінку

12:18 У Міненерго відповіли, чи застосовуватимуть сьогодні графіки обмежень світла

12:14 В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС

12:10 Підвищення цін на хліб та зерно — на скільки подорожчають продукти восени

12:01 У ДТЕК пояснили причини великих витрат у сфері енергетики під час війни

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги