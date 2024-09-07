Россия вывозит краденую пшеницу в Ливию

Сухогруз "Матрос Шевченко" в Турции Фото: скриншот

Россия продолжает вывозить украденное украинское зерно. Из оккупированного Крыма отправился сухогруз "Матрос Шевченко" в еще одну страну.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".

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Россия продолжает вывозить зерно

Турецкий блогер Yörük Işık опубликовал видео, на котором видно движение сухогруза "Матрос Шевченко".

Согласно картам Marine Traffic видно, что "Матрос Шевченко" пересек пролив Босфор и двигается в ливийскую столицу Триполи.

Движение "Матрос Шевченко". Фото: скриншот

Направление движения "Матрос Шевченко" в Ливию. Фото: скриншот

Мониторинговая группа объясняет, что Россия расширяет список стран, куда вывозит краденую украинскую пшеницу.

"Россия пытается нормализовать контрабанду зерна из портов оккупированного Крыма и расширяет географию поставок из оккупированного Севастополя", — говорится в сообщении.

Напомним, что весной 2024 года стало известно, что российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма балкером под названием FEDOR, который загрузился в закрытом порту Феодосии еще в конце февраля. Ситуация повторилась летом, в июле. Тогда балкер "Матрос Позинич" доставил еще партию похищенного зерна в Сирию.

В конце июля балкер GRUMANT, груженый похищенной украинской пшеницей, покинул Черное море и отправился в Ливию.