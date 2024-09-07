Россия вывозит краденую пшеницу в Ливию

Россия расширяет географию поставок ворованного украинского зерна
Россия продолжает вывозить украденное украинское зерно. Из оккупированного Крыма отправился сухогруз "Матрос Шевченко" в еще одну страну.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".
Россия продолжает вывозить зерно
Турецкий блогер Yörük Işık опубликовал видео, на котором видно движение сухогруза "Матрос Шевченко".
Согласно картам Marine Traffic видно, что "Матрос Шевченко" пересек пролив Босфор и двигается в ливийскую столицу Триполи.
Мониторинговая группа объясняет, что Россия расширяет список стран, куда вывозит краденую украинскую пшеницу.
"Россия пытается нормализовать контрабанду зерна из портов оккупированного Крыма и расширяет географию поставок из оккупированного Севастополя", — говорится в сообщении.
Напомним, что весной 2024 года стало известно, что российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма балкером под названием FEDOR, который загрузился в закрытом порту Феодосии еще в конце февраля. Ситуация повторилась летом, в июле. Тогда балкер "Матрос Позинич" доставил еще партию похищенного зерна в Сирию.
В конце июля балкер GRUMANT, груженый похищенной украинской пшеницей, покинул Черное море и отправился в Ливию.
Читайте Новини.LIVE!