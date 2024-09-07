Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение — люди в панике

В Турции произошло мощное землетрясение — люди напуганы
В субботу, 7 сентября, в провинции Кахраманмараш на востоке Турции, где в феврале прошлого года произошли разрушительные землетрясения, были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой пять баллов. Разрушений не зафиксировано.
Об этом сообщает Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Новое землетрясение в Турции
По данным властей, землетрясение произошло в 9:31 в районе Пазарджика на глубине 7 км. Ранее, в 9:02, были зафиксированы толчки силой 3,8 балла, а позже еще четыре подземных колебания более слабой силы — до 2,5 балла.
Толчки ощутили жители нескольких провинций, включая Адану, Газиантеп и Шанлиурфу.
Телеканал TRT Haber сообщает, что землетрясение повлекло за собой панику среди местного населения.
В настоящее время власти оценивают ущерб, о разрушениях не сообщают.
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