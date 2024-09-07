Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение — люди в панике

Последствия землетрясения. Иллюстративное фото: Pexels

В субботу, 7 сентября, в провинции Кахраманмараш на востоке Турции, где в феврале прошлого года произошли разрушительные землетрясения, были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой пять баллов. Разрушений не зафиксировано.

Об этом сообщает Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

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По данным властей, землетрясение произошло в 9:31 в районе Пазарджика на глубине 7 км. Ранее, в 9:02, были зафиксированы толчки силой 3,8 балла, а позже еще четыре подземных колебания более слабой силы — до 2,5 балла.

Толчки ощутили жители нескольких провинций, включая Адану, Газиантеп и Шанлиурфу.

Землетрясение произошло в районе Пазарджик. Фото: скриншот

Телеканал TRT Haber сообщает, что землетрясение повлекло за собой панику среди местного населения.

В настоящее время власти оценивают ущерб, о разрушениях не сообщают.