Масові протести в Ізраїлі — люди закликають звільнити заручників з полону ХАМАСу

Протест в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Florion Goga

У багатьох містах Ізраїлю відбулися масштабні акції, на яких люди вимагали звільнення заручників з полону бойовиків ХАМАСу. Протести відзначилася сутичками з поліцією і спробами активістів заблокувати основні дороги.

Про це повідомляє The Times of Israel у неділю, 8 вересня.

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За даними організаторів протестів — Форуму сімей заручників, у Тель-Авіві на демонстрацію вийшло приблизно 500 тисяч осіб. Ще близько 250 тисяч людей протестували в інших містах країни, таких як Єрусалим і Хайфа.

Протест в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Roei Kastro TPX IMAGES OF THE DAY

На демонстрації виступили, зокрема, колишні заручники, яких вдалося визволити, а також родичі загиблих, чиї тіла були знайдені в секторі Гази.

Як і на попередніх протестах, у Тель-Авіві відбулися сутички з поліцією, а активісти намагалися заблокувати основні дороги, зокрема автомагістраль Аялон. Внаслідок цього щонайменше двоє учасників потребували медичної допомоги, а кілька протестувальників були затримані правоохоронцями.