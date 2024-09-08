Масові протести в Ізраїлі — люди закликають звільнити заручників з полону ХАМАСу

В Ізраїлі люди вийшли на протест, де вимагали звільнення заручників з полону ХАМАСу
У багатьох містах Ізраїлю відбулися масштабні акції, на яких люди вимагали звільнення заручників з полону бойовиків ХАМАСу. Протести відзначилася сутичками з поліцією і спробами активістів заблокувати основні дороги.
Про це повідомляє The Times of Israel у неділю, 8 вересня.
Акції в Ізраїлі
За даними організаторів протестів — Форуму сімей заручників, у Тель-Авіві на демонстрацію вийшло приблизно 500 тисяч осіб. Ще близько 250 тисяч людей протестували в інших містах країни, таких як Єрусалим і Хайфа.
На демонстрації виступили, зокрема, колишні заручники, яких вдалося визволити, а також родичі загиблих, чиї тіла були знайдені в секторі Гази.
Як і на попередніх протестах, у Тель-Авіві відбулися сутички з поліцією, а активісти намагалися заблокувати основні дороги, зокрема автомагістраль Аялон. Внаслідок цього щонайменше двоє учасників потребували медичної допомоги, а кілька протестувальників були затримані правоохоронцями.
Читайте Новини.LIVE!