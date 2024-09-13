Подоляк назвав причину чому Росії недостатньо допомоги Ірана

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

В США нещодавно підтвердили факт передачі Росії балістичних ракет з Ірану. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, яким чином Росія може втратити свою домінантну позицію на фронті, навіть попри сторонню допомогу.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю 12 вересня для "24 каналу".

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Михайло Подоляк зазначив, що російським військам бракує ракет. Зокрема іранські ракети, які нещодавно РФ отримала від Ірану, за своєю дією схожі на перероблені С-300.

"Не вистачає. Я про це постійно говорю. Коли ми читаємо з вами, що в Росії багато ресурсів, то це не так. Так, Росія може тиснути, має відповідну кількість ресурсу. Але вона поступово занурюється у ресурсну дефіцитність, тому там шукають можливості збільшити інтенсивність обстрілів. У цьому випадку, якщо ми говоримо про іранську балістику, це 100 – 120 кілометрів глибини. Вони хочуть збільшити інтенсивність обстрілів, тому що ресурсу не вистачає", — каже Подоляк.

Росія може втратити панівну позицію

Михайло Подоляк додав, що РФ може втратити всі способи атак, що дозволяють їм домінувати, а саме застосування керованих авіаційних бомб. Це може статися, якщо українська контравіація "гарно працюватиме". Він додав, що наразі є лише офіційно підтверджені факти отримання іранської балістики Росією, однак про використання наразі заяв від ЗСУ чи розвідки не було.

"Вони хочуть це скомпенсувати через можливість у великому обсязі використовувати іранську балістику. Вони отримують її через Каспій. Вже є офіційні заяви від США. Поки ми не можемо з вами підтвердити використання іранської балістики. Тут треба дочекатись офіційних заяв від наших військових чи від нашої розвідки, але передача вже зафіксована розвідкою Сполучених Штатів", — сказав радник.

Також Михайло Подоляк додав, що не розуміє мотивацію Ірану долучитися до війни проти України допомогою Росії, адже надалі це нестиме негативні наслідки. Втім, Україна має наростити системи протиракетної оборони та укріпити прифронтову систему.