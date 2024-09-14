Критична ситуація на південному заході Польщі через сильні дощі — що відомо

Евакуація людей та вихід річок з берегів — у Польщі виникла критична ситуація через сильні опади
На південному заході Польщі через тривалі інтенсивні опади виникла критична ситуація. Внаслідок дощів ріки виходять з берегів, проводиться евакуація з кількох населених пунктів, а також зупинено рух транспорту.
Про це повідомляють глава МВС Польщі Томаш Сємоняк та Polsatnews у суботу, 14 вересня.
W związku z utrzymującymi się intensywnymi opadami deszczu i wezbrań wód w potokach i rzekach na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego dyrektor KPN podjął decyzję o zamknięciu dla ruchu turystycznego do odwołania wszystkich szlaków turystycznych na terenie Parku. pic.twitter.com/PA2T4uUHtG— KPN profil oficjalny (@Karkonoski_PN) September 14, 2024
Негода у Польщі
Найгірша ситуація спостерігається у Нижньосілезькому та Опольському воєводствах, де найближчі 24 години будуть критичними для забезпечення безпеки жителів цих регіонів.
Przejazd przez Głuchołazy to dla mieszkańców prawdziwa walka. Na filmie jedyne samochody, które w ciągu ostatnich minut widać na drogach. Centrum miasta całkowicie opustoszałe@RMF24pl @Radio_RMF24 pic.twitter.com/yjW3jc4KMY— Beniamin Kubiak-Piłat (@beniaminpilat) September 14, 2024
Влада Опольського воєводства повідомила, що у суботу, 14 вересня, критичний рівень перетнула вода відразу у кількох невеликих ріках регіону. У кількох місцях рівень у ріках перевищує критичну позначку на 120-170 см. Оголошено добровільну евакуацію для мешканців Глухолаз, Ярнолтувека, Покшивни та Лондека Здруй.
Сємоняк, який перебуває у кризовому штабі на півдні країни, зазначив, що основними для безпеки півдня Польщі будуть найближчі кількадесят годин.
"Опольське та Нижньосілезьке воєводства знаходяться на першій лінії загрози. Що стосується Сілезького, Малопольського, Великопольського, Любуського та частково Лодзького воєводств, то ми дуже уважно стежимо за ситуацією з опадами та рівнями річок, щоб ефективно діяти в цих випадках", — заявив він.
За інформацією Інституту метеорології Польщі, в 41 гідрологічній станції країни рівень води перевищив критичні позначки. На станції в Ярнолтовеку, водний рівень вже перевищив рекордний показник 1997 року, коли Польща пережила одну з найбільших повеней за кілька десятиліть.
Внаслідок опадів тимчасово закрито пункт пропуску на польсько-чеському кордоні у населеному пункті Голковіце. Також призупинено рух потягів на відрізку між населеними пунктами Пруднік-Ниса.
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