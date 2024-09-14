Критична ситуація на південному заході Польщі через сильні дощі — що відомо

Наслідки сильних дощів у Польщі. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Grzegorz Celejewski/via REUTERS

На південному заході Польщі через тривалі інтенсивні опади виникла критична ситуація. Внаслідок дощів ріки виходять з берегів, проводиться евакуація з кількох населених пунктів, а також зупинено рух транспорту.

Про це повідомляють глава МВС Польщі Томаш Сємоняк та Polsatnews у суботу, 14 вересня.

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W związku z utrzymującymi się intensywnymi opadami deszczu i wezbrań wód w potokach i rzekach na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego dyrektor KPN podjął decyzję o zamknięciu dla ruchu turystycznego do odwołania wszystkich szlaków turystycznych na terenie Parku. pic.twitter.com/PA2T4uUHtG — KPN profil oficjalny (@Karkonoski_PN) September 14, 2024

Негода у Польщі

Найгірша ситуація спостерігається у Нижньосілезькому та Опольському воєводствах, де найближчі 24 години будуть критичними для забезпечення безпеки жителів цих регіонів.

Przejazd przez Głuchołazy to dla mieszkańców prawdziwa walka. Na filmie jedyne samochody, które w ciągu ostatnich minut widać na drogach. Centrum miasta całkowicie opustoszałe@RMF24pl @Radio_RMF24 pic.twitter.com/yjW3jc4KMY — Beniamin Kubiak-Piłat (@beniaminpilat) September 14, 2024

Влада Опольського воєводства повідомила, що у суботу, 14 вересня, критичний рівень перетнула вода відразу у кількох невеликих ріках регіону. У кількох місцях рівень у ріках перевищує критичну позначку на 120-170 см. Оголошено добровільну евакуацію для мешканців Глухолаз, Ярнолтувека, Покшивни та Лондека Здруй.

Сємоняк, який перебуває у кризовому штабі на півдні країни, зазначив, що основними для безпеки півдня Польщі будуть найближчі кількадесят годин.

Наслідки сильних дощів у Польщі. Фото: PAP

"Опольське та Нижньосілезьке воєводства знаходяться на першій лінії загрози. Що стосується Сілезького, Малопольського, Великопольського, Любуського та частково Лодзького воєводств, то ми дуже уважно стежимо за ситуацією з опадами та рівнями річок, щоб ефективно діяти в цих випадках", — заявив він.

За інформацією Інституту метеорології Польщі, в 41 гідрологічній станції країни рівень води перевищив критичні позначки. На станції в Ярнолтовеку, водний рівень вже перевищив рекордний показник 1997 року, коли Польща пережила одну з найбільших повеней за кілька десятиліть.

Наслідки сильних дощів у Польщі. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Grzegorz Celejewski/via REUTERS

Внаслідок опадів тимчасово закрито пункт пропуску на польсько-чеському кордоні у населеному пункті Голковіце. Також призупинено рух потягів на відрізку між населеними пунктами Пруднік-Ниса.