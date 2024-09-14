Критическая ситуация на юго-западе Польши из-за сильных дождей — что известно

Сильные дожди в Польше. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Grzegorz Celejewski/via REUTERS

На юго-западе Польши из-за продолжительных интенсивных осадков возникла критическая ситуация. В результате дождей реки выходят из берегов, проводится эвакуация из нескольких населенных пунктов, а также остановлено движение транспорта.

Об этом сообщают глава МВД Польши Томаш Семоняк и Polsatnews в субботу, 14 сентября.

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W związku z utrzymującymi się intensywnymi opadami deszczu и wezbrań wód w potokach и rzekach на terenie Karkonoskiego Parku Narodowego директор KPN podjął decyzję o zamknięciu dla ruchu turystycz terenie Parku. pic.twitter.com/PA2T4uUHtG — KPN profil officjalny (@Karkonoski_PN) September 14, 2024

Непогода в Польше

Наихудшая ситуация наблюдается в Нижнесилезском и Опольском воеводствах, где ближайшие 24 часа будут критическими для обеспечения безопасности жителей этих регионов.

Przejazd przez Głuchołazy to dla mieszkańców prawdziwa walka. На фильме идёте самоходы, которые в день других минут ведут на drogах. Centrum miasta całkowicie opustoszałe @RMF24pl @Radio_RMF24 pic.twitter.com/yjW3jc4KMY — Beniamin Kubiak-Piłat (@beniaminpilat) September 14, 2024

Власти Опольского воеводства сообщили, что в субботу, 14 сентября, критический уровень пересекла вода сразу в нескольких небольших реках региона. В нескольких местах уровень в реках превышает критическую отметку на 120-170 см. Объявлена добровольная эвакуация для жителей Глухолаз, Ярнолтувека, Покшивны и Лондека Здруй.

Семоняк, который находится в кризисном штабе на юге страны, отметил, что основными для безопасности юга Польши будут ближайшие несколько десятков часов.

Сильные дожди в Польше. Фото: PAP

"Опольское и Нижнесилезское воеводства находятся на первой линии угрозы. Что касается Силезского, Малопольского, Великопольского, Любуского и частично Лодзинского воеводств, то мы очень внимательно следим за ситуацией с осадками и уровнями рек, чтобы эффективно действовать в этих случаях", — заявил он.

По информации Института метеорологии Польши, в 41 гидрологической станции страны уровень воды превысил критические отметки. На станции в Ярнолтовеке, водный уровень уже превысил рекордный показатель 1997 года, когда Польша пережила одно из крупнейших наводнений за несколько десятилетий.

Последствия сильных дождей в Польше. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Grzegorz Celejewski/via REUTERS

Вследствие осадков временно закрыт пункт пропуска на польско-чешской границе в населенном пункте Голковице. Также приостановлено движение поездов на отрезке между населенными пунктами Прудник-Ниса.