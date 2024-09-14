Масштабные ливни в Румынии и Чехии — какие последствия непогоды

Масштабные ливни накрыли Румынию и Чехию — есть погибшие
Масштабные ливни накрыли Румынию и Чехию. В результате непогоды есть погибшие. Также сильный ветер валит деревья, падающие на автомобили.
Об этом сообщают АР и Novinky в субботу, 14 сентября.
Непогода в Румынии
Из-за проливных дождей погибли пять человек на востоке Румынии. Стихия затронула 19 населенных пунктов в восьми уездах.
Сильный ветер повалил десятки деревьев, которые повредили автомобили и заблокировали дороги, усложнив движение транспорта. Аварийные службы работают над откачкой паводковых вод из домов.
Больше всего пострадали районы в восточных уездах Галац и Васлуй, где спасатели спасли 95 человек.
По словам министра окружающей среды Румынии Мирча Фечета, в некоторых затопленных районах выпало более 160 литров осадков на квадратный метр.
Сильные дожди в Чехии
Из-за последствий сильных ливней в Чехии приостановлено движение на многочисленных железнодорожных линиях по всей стране. Пассажиров призывают перенести поездки, кроме случаев крайней необходимости.
"Администрация железной дороги интенсивно работает над устранением всех препятствий. В настоящее время движение остановлено на нескольких десятках линий. Советуем пассажирам отложить поездки в выходные, кроме случаев крайней необходимости", — сообщил оператор.
В Праге на реке Влтава приостановлено все судоходство. Спасательные службы завершили подготовку к возможному выходу реки из берегов. Для предотвращения травм и гибели от падения деревьев закрыты площадки и парки, а также зоопарк.
Городян призывали без необходимости не выходить на улицу и не пользоваться автомобилем.
Дожди в Польше
Непогода также накрыла Польшу. На юго-западе страны из-за продолжительных интенсивных осадков возникла критическая ситуация. В результате дождей реки выходят из берегов, проводится эвакуация из нескольких населенных пунктов, а также остановлено движение транспорта.
Власти Опольского воеводства сообщили, что в субботу, 14 сентября, критический уровень пересекла вода сразу в нескольких небольших реках региона. В нескольких местах уровень в реках превышает критическую отметку на 120-170 см. Объявлена добровольная эвакуация для жителей Глухолаз, Ярнолтувека, Покшивны и Лондека Здруй.
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