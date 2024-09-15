Наводнения в Польше и Чехии — железные дороги стран отменили ряд рейсов для украинцев

Женщина едет в поезде. Иллюстративное фото: Суспільне

Из-за сильных наводнений в Польше и Чехии в обеих странах временно отменили ряд рейсов для украинцев. Пассажиров с билетами готовы принять на сегодняшние поезда на любой другой рейс Укрзализныци.

Об этом сообщили в Укрзализныце в воскресенье, 15 сентября.

Читайте также:

Задержка поездов из-за наводнений

В УЗ рассказали, что на данный момент оба поезда из Праги в Чоп и в Перемышль до сих пор на территории Чехии без шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы.

"Укрзализныця на связи с перевозчиками обеих стран и готова помочь с гибкой организацией стыковок для украинских пассажиров", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой рейс УЗ аналогичного направления в ближайшие сутки на любые свободные места без обмена билетов.

"Что касается пассажиров из Украины, следующих на свою стыковку в пражском направлении, то советуем связаться с вашим чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов. Есть высокая вероятность того, что пассажирам стоит запланировать ночевку в городе стыковки", — добавили в Укрзализныце.