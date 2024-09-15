Зливи в Європі — через сильні дощі загинуло шестеро людей

Наслідки зливи у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

У Центральній та Східній Європі пройшли найсильніші зливи за останні сто років, що спричинили повені. Внаслідок природного лиха загинуло щонайменше шестеро людей, ще сотні людей евакуйовані.

Про це повідомляє CNN.

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Видання зазначає, що шторм "Борис" спровокував місячну норму опадів на кілька історичних столиць Європи, включно з Віднем, Братиславою і Прагою.

У Румунії вже відомо про чотирьох загиблих, через зливи сотні осіб опинилися в затоплених районах, там працюють рятувальні служби. Також про жертв повідомляли у Польщі та Австрії.

Повінь у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Повінь у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Повінь у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Влада Румунії попереджає, що за останню добу вона зафіксувала найсильніші зливи за 100 років. Річки вийшли з берегів у Польщі та Чехії — там оголосили обов'язкову евакуацію з деяких районів.

Крім того, до повені готуються на півдні та сході Німеччини. Там оголошено попередження про стихійне лихо одразу на кількох річках.

Також найвищий рівень небезпеки оголосили в Австрії та Словаччині. Згідно з даними синоптиків, цей рівень тривоги пов’язаний із "інтенсивними метеорологічними явищами" та "ймовірними серйозними пошкодженнями"