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Найсильніші зливи за 100 років — у Центральній та Східній Європі загинуло шестеро людей

15 вересня 2024 13:40
Катерина Османська - Редактор
Зливи в Європі — через сильні дощі загинуло шестеро людей
Наслідки зливи у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
Катерина Османська - Редактор

У Центральній та Східній Європі пройшли найсильніші зливи за останні сто років, що спричинили повені. Внаслідок природного лиха загинуло щонайменше шестеро людей, ще сотні людей евакуйовані.

Про це повідомляє CNN

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Видання зазначає, що шторм "Борис" спровокував місячну норму опадів на кілька історичних столиць Європи, включно з Віднем, Братиславою і Прагою.

У Румунії вже відомо про чотирьох загиблих, через зливи сотні осіб опинилися в затоплених районах, там працюють рятувальні служби. Також про жертв повідомляли у Польщі та Австрії. 

повінь в Європі
Повінь у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
повінь в Європі
Повінь у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
повінь в Європі
Повінь у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Влада Румунії попереджає, що за останню добу вона зафіксувала найсильніші зливи за 100 років. Річки вийшли з берегів у Польщі та Чехії — там оголосили обов'язкову евакуацію з деяких районів.

Крім того, до повені готуються на півдні та сході Німеччини. Там оголошено попередження про стихійне лихо одразу на кількох річках. 

Також найвищий рівень небезпеки оголосили в Австрії та Словаччині. Згідно з даними синоптиків, цей рівень тривоги пов’язаний із "інтенсивними метеорологічними явищами" та "ймовірними серйозними пошкодженнями"

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