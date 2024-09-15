Ливни в Европе — из-за сильных дождей погибли шесть человек

Последствия ливня в Румынии. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

В Центральной и Восточной Европе прошли сильнейшие ливни за последние сто лет, повлекшие наводнения. В результате природного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек, еще сотни людей эвакуированы.

Об этом сообщает CNN.

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Издание отмечает, что шторм "Борис" спровоцировал месячную норму осадков на несколько исторических столиц Европы, включая Вену, Братиславу и Прагу.

В Румынии уже известно о четырех погибших, из-за ливней сотни человек оказались в затопленных районах, там работают спасательные службы. Также о жертвах сообщали в Польше и Австрии.

Наводнение в Румынии. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Наводнение в Румынии. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Наводнение в Румынии. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Власти Румынии предупреждают, что за последние сутки они зафиксировали сильнейшие ливни за 100 лет. Реки вышли из берегов в Польше и Чехии — там объявили обязательную эвакуацию из некоторых районов.

Кроме того, к наводнению готовятся на юге и востоке Германии. Там объявлено предупреждение о стихийном бедствии на нескольких реках.

Также самый высокий уровень опасности объявили в Австрии и Словакии. Согласно данным синоптиков, этот уровень тревоги связан с "интенсивными метеорологическими явлениями" и "вероятными серьезными повреждениями"