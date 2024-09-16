В Польше прорвало еще одну дамбу — местных жителей эвакуируют

Наводнение в Польше. Фото: PAP

В понедельник, 16 сентября, в Польше прорвало еще одну дамбу. В Нижней Силезии из-за прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно объявили о срочной эвакуации части Пачкува.

Об этом сообщило агентство Polsat News.

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Эвакуация в Польше

Ситуация в юго-западном городе Пачкув стала критической. В силу этих обстоятельств правительство Польши объявило о введении состояния стихийного бедствия из-за масштабных наводнений. Как сообщило агентство, премьер-министр Польши Дональд Туск уже подтвердил эту информацию. Он отметил, что согласно проекту распоряжения Совета министров, в затопленных зонах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней.

Это предполагает введение "только необходимых" ограничений прав и свобод, в частности, эвакуацию и запрет на пребывание в определенных зонах. Туск также, объявил о выделении одного миллиарда злотых из резервного фонда в помощь пострадавшим.

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, в Польше из-за ливней прорвало дамбу в городе Строне-Шленски. В результате населенный пункт фактически оказался под водой.