Україна запропонувала країнам Європи допомогу у боротьбі з повенями

Повінь у Чехії. Фото: Reuters

У країнах Європи вирують руйнівні повені, які розпочалися внаслідок сильних дощів. Україна запропонувала свою допомогу у подоланні стихійного лиха.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга у X у неділю, 15 вересня.

Читайте також:

Повені в Європі

Сибіга зазначив, що Україна солідарна із сусідами, які потерпають від руйнівних повеней. Тому на доручення Президента Володимира Зеленського та за координації Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля було запропоновано допомогу.

"Ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха", — йдеться у дописі.

Скриншот допису Сибіги

Нагадаємо, через пошкодження дамби на річці Моравка у Польщі затопило місто Строне-Шльонські. Там фіксують критичну ситуацію: вода зносить усе на своєму шляху. Багато мешканців вимагають евакуації прямо з дахів своїх будинків.