Украина предложила странам Европы помощь в борьбе с наводнениями

Наводнение в Чехии. Фото: Reuters

В странах Европы бушуют разрушительные наводнения, которые начались в результате сильных дождей. Украина предложила свою помощь в преодолении стихийного бедствия.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в X в воскресенье, 15 сентября.

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Сибига отметил, что Украина солидарна с соседями, которые страдают от разрушительных наводнений. Поэтому по поручению Президента Владимира Зеленского и при координации Премьер-министра Дениса Шмыгаля была предложена помощь.

"Мы предложили Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии отправить подразделения ГСЧС Украины для помощи в преодолении бедствия", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Сибиги

Напомним, из-за повреждения дамбы на реке Моравка в Польше затопил город Строне-Шленски. Там фиксируют критическую ситуацию: вода все сносит на своем пути. Многие жители требуют эвакуации прямо с крыш своих домов.