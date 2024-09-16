В Польше и Чехии возросло число погибших из-за наводнений — синоптик назвала причины катаклизма

Наводнение в Чехии. Фото: Reuters

В Центральной Европе количество погибших в результате наводнений возросло до восьми человек, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Шторм Борис вызвал ливни на территории от Австрии до Румынии. Это привело к сильнейшим за последние три десятилетия наводнениям в Чехии и Польше,

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 16 сентября.

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Число жертв наводнений увеличилось

В воскресенье один человек утонул на юго-западе Польши. Кроме того, пожарный, участвовавший в спасательной операции, погиб в Австрии. Еще два человека погибли в Румынии, где в субботу наводнения унесли четыре жизни.

За выходные были повреждены тысячи домов, снесены мосты, а по меньшей мере 250 тысяч семей, преимущественно в Чешской Республике, пострадали от отключения электроэнергии.

В польском городе Глухолазы, расположенном недалеко от границы с Чехией, обрушился мост, и местные власти рано утром в воскресенье распорядились провести эвакуацию. Также известно, что еще один мост разрушился в горном городе Строне-Сласке, где, по данным польского метеорологического института, прорвало дамбу.

В Чехии полиция сообщила о поисках трех находившихся в автомобиле, который в субботу упал в реку Старич недалеко от села Липова-Лазное, расположенного в 235 км к востоку от столицы Праги.

Причины наводнений в Европе

Между тем, в эфире КИЕВ24 синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила причины масштабных наводнений в Европе.

"Циклон над центральной Европой оказался заблокирован двумя мощными антициклонами с востока и запада, поэтому начались наводнения", — пояснила Птуха.

Она также напомнила, что катаклизмы подобных масштабов и с таким ущербом происходят в Европе примерно раз в 50 лет.