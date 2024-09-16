У Польщі і Чехії зросла кількість загиблих через повені — синоптик назвала причини катаклізму

Повінь у Чехії. Фото: Reuters

В Центральній Європі кількість загиблих внаслідок повеней зросла до восьми осіб, тисячі людей було змушені покинути свої домівки. Шторм Борис спричинив зливи на території від Австрії до Румунії. Це призвело до найсильніших за останні три десятиліття повеней у Чехії та Польщі,

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 16 вересня.

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У неділю одна людина потонула на південному заході Польщі. Окрім того, пожежник, який брав участь у рятувальній операції, загинув в Австрії. Ще двоє людей загинули в Румунії, де в суботу повені забрали чотири життя.

Протягом вихідних було пошкоджено тисячі будинків, знесено мости, а щонайменше 250 тисяч сімей, переважно у Чеській Республіці, постраждали від відключення електроенергії.

У польському місті Глухолази, розташованому недалеко від кордону з Чехією, обвалився міст, і місцева влада рано вранці в неділю розпорядилася провести евакуацію. Також відомо, що ще один міст зруйнувався в гірському місті Строне-Сласке, де, за даними польського метеорологічного інституту, прорвало греблю.

У Чехії поліція повідомила про пошуки трьох осіб, які перебували в автомобілі, який в суботу впав у річку Старич недалеко від села Липова-Лазне, розташованого за 235 км на схід від столиці Праги.

Причини повеней у Європі

Тим часом в ефірі КИЇВ24 синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила причини масштабних повеней у Європі.

"Циклон над центральною Європою виявився заблокований двома потужними антициклонами зі сходу та заходу, тому почалися повені", — пояснила Птуха.

Вона також нагадала, що катаклізми подібних масштабів і з такими збитками відбуваються у Європі приблизно раз у 50 років.