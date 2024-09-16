В сети показали, как выглядит польский город Клодзко после наводнения

Наводнения в Польше – в сети появились кадры последствий непогоды
В польских городах продолжается непогода — в результате дождей в городах бушуют наводнения. В Клодзко повреждены здания, затоплены улицы и лежат груды мусора.
Об этом пишет Wiadomoscki в понедельник, 16 сентября.
Последствия наводнения в Польше
В материале говорится, что уровень реки Ниса Клодская превысил уровень 1997 года, когда водомеры показывали 655 см — вчера вода достигла отметки 684,9 см.
В то же время ситуация в городе ухудшилась из-за волны, вызванной прорывом дамбы в Строне Шленском. Во многих частях города вода достигала уровня первого этажа, но сегодня утром уровень воды спал.
На домах отчетливо видны следы от воды, повсюду разбросана брусчатка, грязь и всевозможный мусор, который оставила после себя вода.
Также были уничтожены витрины магазинов, а течение относило заброшенные автомобили. Поэтому местные власти начинают масштабную уборку.
Kłodzko, obraz miasta po przejściu wielkiej wody #Powodź #powodź2024— Marcin Aleksa 🇵🇱✌️🇺🇦✌️🇪🇺 🚴♂️ (@marcin_aleksa) September 16, 2024
pic.twitter.com/BZqXC4qYGh
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