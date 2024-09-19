Повінь в Італії — в містах евакуюють людей

Наслідки повені. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Шторм "Борис", який спричинив повені у Центральній Європі, дійшов до Італії. У регіоні Емілія-Романья на півночі країни вже евакуюють людей через затоплення.

Про це повідомляє The Guardian.

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Зазначається, що сильний дощ почався в Емілії-Романью вдень, 18 вересня, і до вечора ситуація почала швидко погіршуватись.

Мер Модільяни Джадер Дарді, міста в провінції Форлі-Чезена, яке сильно постраждало від руйнівної повені у травні 2023 року, сказав, що річки в регіоні просто "вибухнули" і зараз ситуація ще гірша, ніж торік.

"Ситуація погіршується і погіршується все стрімкіше. Рівень річки постійно контролюється і досяг 6,19 метра в Тебано. Пожежна бригада та місцева поліція працюють на місцях і вони будуть використовувати мегафони, щоб попередити громадян про серйозну ситуацію", — повідомив мер Кастель-Болоньезе Лука Делла Годенца.

Жителів міст, де сильні затоплення, закликають евакуюватися, підійматися на вищі поверхи, аби вберегтись від повені. Крім того, через зсуви в кількох італійських містах перекриті деякі дороги. Місцевих закликають, нікуди не виходити, за можливості працювати вдома. Також в Емілії-Романьї та сусідньому Марке протягом наступних двох діб будуть закриті школи та дитячі садки

Нагадаємо, з минулого тижня шторм "Борис" приніс масштабні повені та проливні дощі в Чехії, Румунії, Польщі та Австрії. У середу кількість загиблих зросла щонайменше до 24, оскільки Чеська Республіка повідомила про ще двох жертв.

За даними вчених, екстремальні опади та повені стають все більш поширеними та інтенсивнішими через руйнування клімату, спричинене людиною.

Комісар ЄС з управління кризами Янез Ленарчіч заявив, що повені в Центральній Європі та смертоносні лісові пожежі в Португалії є спільним доказом кліматичної кризи.