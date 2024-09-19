Наводнение в Италии — в городах эвакуируют людей

Последствия наводнения. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Шторм "Борис", повлекший за собой наводнения в Центральной Европе, дошел до Италии. В регионе Эмилия-Романья на севере страны уже эвакуируют людей из-за затопления.

Об этом сообщает The Guardian.

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Сильный дождь начался в Эмилии-Романью днем, 18 сентября, и к вечеру ситуация начала быстро ухудшаться.

Мэр Модильаны Джадер Дарди, города в провинции Форли-Чезена, сильно пострадавшего от разрушительного наводнения в мае 2023 года, сказал, что реки в регионе просто "взорвались" и сейчас ситуация еще хуже, чем в прошлом году.

"Ситуация ухудшается и ухудшается все стремительнее. Уровень реки постоянно контролируется и достиг 6,19 метра в Тебано. Пожарная бригада и местная полиция работают на местах и будут использовать мегафоны, чтобы предупредить граждан о серьезной ситуации", — сообщил мэр Кастель-Болоньезе. Лука Делла Годенца.

Жителей городов, где сильны затопления, призывают эвакуироваться, подниматься на более высокие этажи, чтобы уберечься от наводнения. Кроме того, из-за оползней в нескольких итальянских городах перекрыты некоторые дороги. Местных призывают, никуда не выходить, по возможности работать дома. Также в Эмилии-Романьи и соседнем Марке в течение следующих двух суток будут закрыты школы и детские сады.

Напомним, на прошлой неделе шторм "Борис" принес масштабные наводнения и проливные дожди в Чехии, Румынии, Польше и Австрии. В среду количество погибших возросло по меньшей мере до 24, поскольку Чешская Республика сообщила еще о двух жертвах.

По данным ученых, экстремальные осадки и наводнения становятся все более распространенными и интенсивными из-за разрушения климата, вызванного человеком.

Комиссар ЕС по управлению кризисами Янез Ленарчич заявил, что наводнения в Центральной Европе и смертоносные лесные пожары в Португалии являются общим доказательством климатического кризиса.